Суд в Волгограде рассмотрит дело об обмане пяти участников СВО на 6 млн рублей

В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступило уголовное дело о мошенничестве, в ходе которого пострадавшими стали пятеро участников СВО, сообщила пресс-служба ведомства. Обвиняемые оформили доверенности на имущество потерпевших и похитили более 6 млн руб., заявляет гособвинение.

Раупу Мамедову вменяют четыре эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кражу (ч. 4 п. «а, б» ст. 158 УК РФ) и отмывание денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Оник Акобян обвиняется в четырех мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 4 п. «а, б» ст. 158 УК РФ). Айтану Исазаде вменяют три эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С февраля 2022 года по сентябрь 2024 года подсудимые находили граждан и склоняли их заключить контракт с Министерством обороны, обещая службу в небоевых подразделениях. Подсудимые оформляли на потерпевших банковские карты. После подписания контракта на счета поступали выплаты, которыми фигуранты распоряжались по своему усмотрению. Также они получали доверенности на управление всем имуществом и банковскими счетами граждан.

Дело принято к производству. Суд назначил заседание на 15 мая 2026 года в 11:00.

Никита Маркелов