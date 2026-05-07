Экс-гендиректора ХК «ЦСК ВВС» оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб "ЦСК ВВС"» Юрию Ковтуну. Как установило следствие, в ноябре 2022 года руководитель ХК, злоупотребив своими полномочиями, организовал незаконное получение денег от третьих лиц, чтобы скрыть провалы в подготовке команды. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Юрий Ковтун признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ). По версии обвинения, в ноябре 2022 года обвиняемый, желая скрыть неэффективное формирование и подготовку хоккейной команды для участия в национальном турнире, незаконно получил 174 тыс. рублей от двух граждан.

Деньги предназначались для закупки медицинских товаров для нужд АНО «ХК "ЦСК ВВС"», а также для оплаты международного трансфера хоккеиста. Таким образом, действуя в обход установленных процедур, экс-директор пытался замаскировать недостатки в комплектовании состава.

Суд признал Юрия Ковтуна виновным в двух преступлениях по ч.1 ст.201 УК РФ. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Георгий Портнов