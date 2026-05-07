Для производителей текстиля на Дону ввели пониженные налоговые ставки

Для производителей текстиля в Ростовской области ввели пониженные налоговые ставки. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Юрия Слюсаря с региональным бизнес-омбудсменом Олегом Дерезой.

За прошлый год к уполномоченному по защите прав предпринимателей поступило почти 400 обращений. В 71 случае удалось помочь бизнесу защитить и восстановить права.

Основные темы обращений касались имущественно-земельных отношений, налогового контроля, вопросов господдержки и споров с ресурсоснабжающими организациями.

Участники встречи выявили ряд системных проблем и сформулировали предложения по их устранению. Часть инициатив уже реализуется. Например, по предложению омбудсмена установили пониженные налоговые ставки для предприятий, которые производят изделия из текстиля и кожи, а также занимаются пошивом одежды.

