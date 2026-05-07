Глеб Никитин сообщил о шансах «Пари НН» остаться в премьер-лиге

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил агентству ТАСС, что у футбольного клуба «Пари НН» остаются шансы сохранить место в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ). «Шансы есть, для этого команде нужно набирать очки в оставшихся двух играх. Плотность в турнирной таблице зашкаливает, и случиться может все, что угодно», — отметил Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Губернатор добавил, что нижегородский клуб не смог заработать очки в матчах с прямыми конкурентами и «многое можно списать на банальное невезение». Сейчас «Пари НН» занимает предпоследнюю 15-ую строчку турнирной таблицы.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее пост главного тренера «Пари НН» покинул главный тренер Алексей Шпилевский. В апреле ему на смену пришел Вадим Гаранин.