V1.RU: потолок рухнул во время занятий в лицее в Волгограде
В коридоре лицея № 6 в Волгограде обвалился потолок. Инцидент произошел на втором этаже во время занятий. По словам очевидцев, грохот был слышен на всю школу, учеников эвакуируют. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил V1.RU.
Фото: Яндекс Карты
«Неизвестно почему. Может быть, аварийное состояние», — цитирует издание слова свидетеля.
Директор лицея Александр Майнин комментировать происшествие отказался, сославшись на департамент образования. Обстоятельства уточняют в МЧС и мэрии.