V1.RU: потолок рухнул во время занятий в лицее в Волгограде

В коридоре лицея № 6 в Волгограде обвалился потолок. Инцидент произошел на втором этаже во время занятий. По словам очевидцев, грохот был слышен на всю школу, учеников эвакуируют. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил V1.RU.

«Неизвестно почему. Может быть, аварийное состояние», — цитирует издание слова свидетеля.

Директор лицея Александр Майнин комментировать происшествие отказался, сославшись на департамент образования. Обстоятельства уточняют в МЧС и мэрии.

Нина Шевченко