Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

V1.RU: потолок рухнул во время занятий в лицее в Волгограде

В коридоре лицея № 6 в Волгограде обвалился потолок. Инцидент произошел на втором этаже во время занятий. По словам очевидцев, грохот был слышен на всю школу, учеников эвакуируют. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил V1.RU.

Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

«Неизвестно почему. Может быть, аварийное состояние», — цитирует издание слова свидетеля.

Директор лицея Александр Майнин комментировать происшествие отказался, сославшись на департамент образования. Обстоятельства уточняют в МЧС и мэрии.

Нина Шевченко