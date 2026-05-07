Десятки рейсов задержаны и отменены в Екатеринбурге после закрытия аэропорта

В Екатеринбурге после закрытия аэропорта Кольцово из-за опасности атаки дронов наблюдается задержка десятков российских и международных авиарейсов, некоторые отменены, следует из информации на онлайн-табло в расписании вылетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Отмена коснулась рейсов в Анталью, Новый Уренгой, Новосибирск. Массово задерживаются рейсы разных авиакомпаний в Хургаду, Уфу, Мурманск, Москву, Баку, Калининград, Краснодар, Надым, Советский, Сочи, Ереван, Нарьян-Мар, Санкт-Петербург, Астану.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, на текущий момент вход в зону ожидания вылетов терминала внутренних авиалиний временно ограничен. «В период временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов службы аэропорта создают дополнительные условия для ожидания пассажирами своих рейсов. Путешественникам доступны кулеры и фонтанчики с питьевой водой, в зонах ожидания выдаются коврики. С пассажирами работают представители авиакомпаний»,— рассказали в пресс-службе.

В 10:30 в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Екатеринбурга действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом в соседнем Пермском крае БПЛА вновь атаковали предприятие, еще несколько беспилотников были сбиты.

Ирина Пичурина