обновлено 12:53
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
Движение автомобилей перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.
Причина приостановления движения по мосту не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе около 10:50 была объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя 30 минут ее отменили.
UPD: Движение транспорта возобновили.