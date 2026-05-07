На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Движение автомобилей перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Причина приостановления движения по мосту не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе около 10:50 была объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя 30 минут ее отменили.

UPD: Движение транспорта возобновили.

