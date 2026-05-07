На Кубани от карантинного трипса обработали партию роз из Армении

Специалисты Новороссийского филиала «ЦОК АПК» впервые провели обеззараживание партии импортных роз из Армении, в которой обнаружили карантинного вредителя — западного цветочного трипса. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК».

Фото: пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК».

Партия срезанных роз объемом 33,9 тыс. штук была привезена в Краснодарский край на автомобиле из Армении. В ходе фитосанитарного контроля в бутонах цветов выявили карантинный для стран Евразийского экономического союза объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

Для уничтожения вредителя специалистами применялся метод фумигации препаратом на основе алюминия фосфида. Обработка прошла непосредственно в закрытом рефрижераторе, после экспозиции специалисты провели дегазацию.

«Фумигация — надежный метод борьбы с широким перечнем насекомых-вредителей. Наша главная задача — не допустить проникновения и распространения карантинных объектов, обеспечить безопасность и качество ввозимой на территорию региона импортной продукции»,— рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Николай Астанин.

Отмечается, что западный цветочный трипс способен поражать 244 вида растений из 62 семейств и одинаково опасен для овощных и декоративных культур. Вредитель дает множество поколений за короткий срок, а также является переносчиком вирусов — возбудителей болезней растений.

Алина Зорина