Суд в Ростове-на-Дону приговорил краснодарца к 18 годам по обвинению в госизмене

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Зубарева по обвинению в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2023 года житель Краснодара вступил в переписку с лицом, которое действовало в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины. Зубарев согласился на предложение сотрудничать с ГУР МОУ в деятельности против безопасности России. В рамках сотрудничества он принял участие в конференции, где специалисты по радиоэлектронной борьбе читали лекции о применении робототехники, беспилотных воздушных судов и средств борьбы с ними в ходе СВО. Содержание лекций было размещено в закрытом доступе для участников мероприятия. Имея доступ к этому закрытому источнику, Зубарев скопировал лекции, содержащие сведения военного характера, и отправил их члену ГУР МОУ.

Кроме того, в мае 2023 года подсудимый опубликовал в открытом доступе видеоролик с призывом к подрыву Московского Кремля. 24 июня и 15 сентября 2023 года он оставил комментарии, содержащие призывы к насилию в отношении лиц русской национальности.

Суд назначил Алексею Зубареву 18 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев