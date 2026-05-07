Одно из промпредприятий Перми атаковал беспилотник

Одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотником. Еще несколько беспилотников были сбиты. Жертв и пострадавших нет. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«На месте падения обломков работают экстренные службы,— написал глава Прикамья.— В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб».

Губернатор вновь напомнил про запрет распространения в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилетов.