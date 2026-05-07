В аэропорту Сочи снова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи снова введены временные ограничения на полеты. Мера принята для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Службы аэропорта находятся в полной готовности к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тем, кто находится дома, советуют не приближаться к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Угроза атаки БПЛА также объявлена в Анапе, Туапсе, Геленджике и Новороссийске.

Алина Зорина