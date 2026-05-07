Росреестр предупредил дачников о новой схеме мошенничества

Росреестр предупредил владельцев загородных участков о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми уведомлениями о штрафах за нарушения земельного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе Росреестра, в последнее время участились случаи рассылки дачникам ложных уведомлений о выявленных нарушениях. Злоумышленники предлагают оплатить штраф со скидкой, перейдя по ссылке, после чего взламывают личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги».

«Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра»,— пояснил заместитель руководителя ведомства Максим Смирнов.

По его словам, постановление вручается правонарушителю лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале «Госуслуг». «Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в SMS или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов — по этим каналам постановления о назначении административного наказания не распространяются»,— подчеркнул господин Смирнов.

В Росреестре также обратили внимание, что привлечь к ответственности за нарушения земельного законодательства можно только по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола. При этом собственник участка в обязательном порядке уведомляется территориальным органом в бумажном виде заказным письмом или через «Госуслуги» о времени и месте проведения проверки, составления протокола и рассмотрения дела.

Если гражданин получил подозрительное сообщение об оплате штрафа, но при этом никаких официальных уведомлений о проведении контрольных мероприятий в отношении его участка не было, это мошенники, предупредили в ведомстве.

В случае сомнений в достоверности постановления Росреестр рекомендует обращаться в Управление Росреестра по Краснодарскому краю лично, по телефону или в течение 10 дней направить жалобу.

Наталья Решетняк