В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Тем, кто находится дома, советуют не приближаться к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Гражданам, оказавшимся на улице, следует укрыться на цокольном этаже ближайшего здания. Для этого подходят подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти предупреждают об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также попыток спрятаться у стен многоквартирных домов.

Очевидцев происходящего просят воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Жителей призывают сохранять спокойствие и дожидаться отмены сигнала, как только обстановка в Сочи станет безопасной. Угроза атаки БПЛА также объявлена в Анапе, Туапсе, Геленджике и Новороссийске.

