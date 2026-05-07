В Сочи включили сирены системы оповещения населения после введения режима угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Звуковой сигнал слышен в различных районах курорта.

Срабатывание сирен связано с действующим предупреждением о возможной атаке БПЛА. Городские службы ранее распространили рекомендации для жителей и гостей курорта о соблюдении мер безопасности.

Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям. Тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря. Находящимся на улице следует пройти в подвалы, цокольные этажи, тоннели, подземные переходы или парковки.

Жителей также призвали не публиковать в открытом доступе фото и видео работы систем противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также действий оперативных служб. На территории Краснодарского края за нарушение действующего запрета предусмотрены административные штрафы: для граждан — до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. В отдельных случаях максимальный размер санкций может достигать 300 тыс. руб.

Для экстренных обращений действует единый номер 112.

Ранее в течение дня в Сочи уже вводился режим беспилотной опасности. После временной отмены предупреждение было объявлено повторно. Сирены стали дополнительным элементом информирования населения о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Мария Удовик