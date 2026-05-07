В Кировской области после грозы без света остались 14 тысяч жителей

После прохождения грозового фронта в Кировской области нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Без электричества остались порядка 14 тыс. человек, сообщил пресс-центр региона.

Электричества нет в 592 жилых домах в Слободском, Котельничском и Юрьянском округах.

Как сообщили в правительстве региона, восстановлением электроснабжения занимаются 14 аварийных бригад и 7 единиц техники.

В Кирове также зафиксировано падение 15 деревьев. Пострадали два человека, их доставили в Центр травматологии.

Анна Кайдалова