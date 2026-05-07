В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Сочи второй раз за день объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространили городские службы оповещения.

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и действовать по ранее утвержденным алгоритмам. Тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря. Находящимся на улице рекомендовано пройти в цокольные этажи ближайших зданий, подвалы, подземные переходы, тоннели или парковки.

В сообщении также отмечается, что в качестве укрытия не следует использовать автомобили, а также находиться у стен многоквартирных домов.

Горожан и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и не публиковать в социальных сетях фото и видео работы систем противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Для обращения в экстренные службы действует единый номер 112.

Это уже второе подобное предупреждение за текущие сутки. Впервые режим беспилотной опасности в Сочи был введен около 03:00. Позднее, около 09:00, власти сообщили об отмене угрозы. После этого предупреждение было объявлено повторно.

Ранее в регионе на фоне действующих мер безопасности вводились временные ограничения в работе транспортной инфраструктуры, а жителей неоднократно призывали соблюдать официальные рекомендации и ориентироваться только на сообщения уполномоченных ведомств.

Мария Удовик