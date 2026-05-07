Тревога по БПЛА объявлена в Новороссийске, работают сирены

После введения режима угрозы в Новороссийске объявили тревогу по БПЛА, сообщил Андрей Кравченко. На территории города включили системы оповещения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей Новороссийска призывают соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. Мэр города напомнил о запрете на съемку и публикацию видео отражения атаки, работы средств ПВО и оперативных служб.

Опасность по БПЛА действует также в Анапе и Геленджике.

София Моисеенко

