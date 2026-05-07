В Самарской области режим воздушных ограничений снят спустя пять с половиной часов

Отменены ограничения на прием и отправление самолетов в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщает Росавиация.

Аэровокзал временно не принимал и не отправлял самолеты в четверг с 5:17 до 10:56 (MSK+1). Утром в регионе была объявлена угроза ракетной опасности. Несколько рейсов были задержаны и отменены.

В настоящее время Курумоч работает в штатном режиме. Объявлен отбой угрозы ракетной опасности.

Георгий Портнов