В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Днем 7 мая в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Андрей Кравченко заявил, что в случае включения сирен жителям необходимо переместиться в укрытия. Необходимо покинуть комнаты с остеклением, безопасными считаются комнаты с капитальными стенами — ванная, туалет, кладовая или коридор.

«Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов», — подчеркнул мэр.

Опасность по БПЛА также объявлена в Геленджике, Анапе и Туапсе.

UPD: В 11:13 в Новороссийске включили сирены.

