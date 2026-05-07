Пятигорский застройщик задолжал по налогам 27,8 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края продлил процедуру наблюдения в отношении ООО «Винсадский» из Пятигорска и включил его налоговые долги в реестр, следует из судебного определения.

Суд изначально принял ввести процедуру наблюдения в апреле прошлого года. Временным управляющим назначил Андрея Вороновского из Ставрополя, который состоит в ростовской СРО арбитражных управляющих. Теперь суд продлил процедуру до 19 мая этого года. Заседание по отчету управляющего состоится 19 мая в здании суда в Ставрополе на улице Короленко.

Также суд удовлетворил требования местной налоговой инспекции и включил долг компании в реестр кредиторов. Сумма составила 27,8 млн руб. Из них 268 тыс. руб. относятся ко второй очереди реестра: 71,9 тыс. руб. — НДФЛ, 22,9 тыс. руб. — страховые взносы по видам страхования, 173,3 тыс. руб. — на пенсионное страхование. Третья очередь покрыла 27,6 млн руб., включая основной долг 11,9 млн руб., пени 12,8 млн руб. и штрафы 2,8 млн руб.

Станислав Маслаков