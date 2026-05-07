В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске днем 7 мая, заявил глава города Андрей Кравченко.

В настоящее время угроза атаки беспилотников действует в Новороссийске, Анапе и Геленджике. В случае включения сирены «Внимание всем!» жителей просят отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Андрей Кравченко напомнил, что для укрытия не подходят автомобили, открытые пространства и места под стенами многоквартирных домов.

