Старт строительства нового здания аэропорта Салехарда назначен на июнь

В Салехарде начать строительство нового здания аэропорта собираются в июне, сообщил «Север-Прессу» заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Денис Редькин. Сейчас проходит процедура выбора генерального подрядчика.

В старом здании проведут капитальный ремонт — там будут обслуживать пассажиров внутренних и вертолетных авиарейсов. С новым терминалом его соединит галерея с картинами. В новом здании установят 11 стоек — на двух из них можно будет зарегистрироваться на рейс самостоятельно. Также появятся два телетрапа. Во время строительства аэропорт будет работать в обычном режиме с «небольшими неудобствами».

Концессионное соглашение о строительстве аэропорта в Салехарде было подписано в 2023 году с компанией ООО «Новапорт-Проект». В проект инвестируют более 19 млрд руб., а завершить работы планируют в 2028 году. В конце апреля Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства.

Общая площадь аэропорта увеличится с 4,5 тыс. кв. м до 13 тыс. кв. м. Пропускная способность вырастет в три раза — до 600 пассажиров в час, при этом после открытия аэропорт сможет увеличить географию полетов.

Ирина Пичурина