В Геленджике работает сирена

Глава Геленджика Алексей Богодистов предупредил жителей о включении сирены в городе. В своем Telegram-канале он призвал граждан проявлять внимание и соблюдать осторожность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Тем, кто находится на улице, следует зайти в подвал, цокольный этаж или помещение, где нет окон, особенно если они выходят на море. Также горожанам посоветовали применять правило двух стен: укрываться в коридоре, прихожей, тамбуре или в ванной комнате, если она расположена внутри квартиры. Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено — он не гарантирует необходимой защиты.

Жителям необходимо оставаться в укрытии до поступления официального сообщения об отмене угрозы. Глава администрации города призвал сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

Кроме того, Алексей Богодистов напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов о деятельности беспилотников, средств ПВО и спецслужб. Это может помешать их работе, подчеркнул он.

Угроза атаки БПЛА также объявлена в Туапсе и Анапе.

Алина Зорина