Более 20 рейсов задержаны в Храброво из-за ограничений воздушного пространства

В калининградском аэропорту Храброво вновь произошли сбои в расписании рейсов на прилет и вылет. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства над Ленинградской областью, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло, вовремя не могут отправиться 11 рейсов, еще столько же задерживаются на прилет. Кроме того, отменены по три рейса в каждом направлении.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус рейса перед поездкой в аэропорт. В Храброво также напомнили, что при задержках авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Матвей Николаев

