Студента ПИМУ приговорили к ограничению свободы за поддельную справку

Полгода ограничения свободы получил студент Приволжского исследовательского медуниверситета Иракли Пация за поддельную справку о временной нетрудоспособности, сообщили в Нижегородском областном суде. Молодого человека судили по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Справка студенту медвуза понадобилась для продления срока ликвидации академической задолженности. Вину он признал в полном объеме.

Галина Шамберина