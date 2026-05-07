В Тюмени открыли светомузыкальный фонтан у ДК «Нефтяник»

У ДК «Нефтяник» в Тюмени запустили обновленный светомузыкальный динамический фонтан, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев. Мэр открыл фонтан вместе с гендиректором «Росводоканал Тюмень» Ольгой Сарбаевой и директором департамента ЖКХ Тюменской области Семеном Тегенцевым.

Событие было приурочено к 440-летию Тюмени и 50-летию ДК «Нефтяник». Фонтан может создавать светодинамические картины воды, синхронные ритму и настроению мелодий, в том числе известных композиций. Мэр отметил, что площадка теперь будет чаще использоваться для семейных прогулок и свиданий.

«Его история началась в конце 1970-х годов, а сегодня обновленный каскад стал продолжением «водной истории» города от "Росводоканал Тюмень", который создал бульвар Воды и "Музей воды". Вместе с тюменцами мы благодарим заинтересованных в развитии своего города людей, готовых делать его еще лучше!»,— сказал господин Афанасьев.

Ирина Пичурина