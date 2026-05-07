Угроза атаки беспилотников объявлена в Туапсе

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

При включении сирен жителей и гостей города просят не выходить из дома и укрыться в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Если тревога застала на улице, следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке.

Использовать для укрытия автомобиль не рекомендуется. Также не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной», — говорится в сообщении администрации.

На территории Анапы также объявлена угроза атаки беспилотников.

