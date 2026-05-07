Более двух третей жителей Петербурга поддержали автоматизацию рабочих процессов

Большинство жителей Санкт-Петербурга считают, что автоматизация рабочих процессов помогает повысить эффективность труда. По данным исследования платформы hh.ru, такой точки зрения придерживаются 68% опрошенных.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее активно внедрение технологий поддерживает молодежь: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет автоматизацию одобряют 76%.

Чаще других за цифровизацию выступают специалисты в сфере маркетинга и PR — 83% участников опроса. Высокий интерес к автоматизации также показали сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%) и представители управленческого звена (78%).

Помимо технологических решений, важными факторами повышения производительности петербуржцы назвали рост зарплаты (56%), готовность руководства учитывать мнение сотрудников (55%) и возможность обучения новым навыкам (52%).

Респонденты также отметили необходимость улучшения условий труда, обновления устаревшего оборудования и сокращения избыточных административных процедур, включая большое количество совещаний.

При этом высокий уровень внедрения технологий в своих компаниях отметили только 23% опрошенных. Еще 54% считают текущий уровень цифровизации средним и ожидают дальнейшего расширения использования современных инструментов.

