Многодетная нижегородка получила пять лет за истязание своих детей

Жительница городского округа Первомайск признана виновной в истязании своих четверых малолетних детей (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117) и неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ), сообщили в Нижегородском областном суде. Дивеевский межрайонный суд назначил ей пять лет колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски прокурора, взыскав в пользу каждого из детей по 500 тыс. руб. за моральный вред.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2015 — 2024 годах обвиняемая избивала детей, причиняла им психические страдания, а также самостоятельно накладывала швы на раны без анестезии. Кроме того, она неоднократно оставляла детей одних дома без еды, не обеспечила им право на образование и получение медпомощи.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигурантку задержали в декабре 2024 года, детей у нее изъяли.