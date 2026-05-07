В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Находясь дома, жителям не следует выходить на улицу. Рекомендуется укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Запрещено пользоваться лифтом, необходимо держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто оказался на улице, советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать подвалы домов или подземные парковки. При этом опасно прятаться у стен многоэтажных жилых домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановочные павильоны.

Водителям необходимо остановиться, покинуть машину, найти прочное укрытие или лечь на землю, отползти к укрытию.

Администрация подчеркивает, что нельзя выкладывать в социальные сети фото или видео беспилотников, работы систем противовоздушной обороны, сотрудников специальных и оперативных служб.

Жителей Анапы призывают сохранять спокойствие, дождаться отмены сигнала опасности и следить за новостями только из официальных источников.

По информации Министерства обороны РФ, над территорией Краснодарского края и другими регионами России 347 уничтожили беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая.

