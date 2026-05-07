Суд конфисковал $40 тыс. у пассажира Кольцово в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд конфисковал у пассажира аэропорта Кольцово $40 тыс. и 25 дирхамов ОАЭ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Уралец привез крупную сумму денег без декларирования четыре года назад.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд установил, что в августе 2022 года местный житель Павел Ваганов прилетел в Екатеринбург из Дубая. В своем рюкзаке он имел $50 тыс. и 25 дирхамов. Сумма незаконно перемещенных через границу денег превысила 2,4 млн руб. по тогдашнему курсу — порог обязательного декларирования наличных средств на тот момент составлял $10 тыс. Уралец знал о порядке прохождения таможенного контроля, но отправился в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения товаров без обязательной декларации. Деньги были обнаружены в ручной клади во время таможенного контроля на рентгеновском аппарате.

Павел Ваганов свою вину не признал, настаивая, что действовал по указанию сотрудника таможни. Однако суд, изучив показания свидетелей, данные досмотра и заключение судебно-криминалистической экспертизы, признал эти доводы несостоятельными. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере) — уральцу был назначен штраф в трехкратном размере от суммы незаконно перемещенных средств в 7,4 млн руб., а ввезенная сумма конфискована. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Пассажиру вернули $10 тыс. — сумму в пределах разрешенного лимита.

Адвокат пассажира обжаловал решение, но Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.