Ежегодный темп роста производства Удмуртии в три раза превысил среднероссийский

За последние пять лет ежегодный темп роста производства в Удмуртии в три раза превышал среднероссийское значение — 11,1 против 3% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ после рабочего визита министра экономического развития Максима Решетникова в республику.

Динамика роста обрабатывающего сектора за указанный период в четыре раза выше средней по стране (+27,5% в республике, +6,5% в РФ). Положительная динамика наблюдается и в гражданском секторе: за 2025 год производство компьютеров и электронных изделий в Удмуртии выросло в 1,8 раза, транспорта и оборудования — в 1,3 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,2 раза, производство металлических изделий увеличилось на 11%.

«Удмуртия — один из регионов, где структурная трансформация экономики стала ответом на внешние и внутренние вызовы. Сейчас это уже не просто оружейная столица и минерально-сырьевой центр. Здесь формируется мощный обрабатывающий кластер, набирает обороты туризм, технологии, креативные индустрии. Параллельно с этим развиваются пищевые производства. Здесь очень высокое качество продуктов. Компании активно осваивают новые экспортные рынка»,— сказал господин Решетников.

Напомним, министр посетил в Удмуртии территорию будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск», где сейчас китайские инвесторы возводят комбинат по обработке рулонной стали.