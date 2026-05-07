Общественный транспорт Ижевска остановил работу из-за режима «Опасное небо»

В Ижевске остановили работу общественного транспорта из-за сигнала «Опасное небо», сообщили в муниципалитете. С 10:49 в городе звучат сирены.

Режим «Опасное небо» ввели в Удмуртии около 09:40. Сирены включали в Вавожском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Игринском и Якшур-Бодьинском районах. Также они работают в Воткинском, Малопургинском, Шарканском, Завьяловском районах и в Воткинске.

Сигнал «Беспилотная опасность» объявили в республике в 07:00. В аэропорту Ижевска введены ограничения на прием и выпуск самолетов.