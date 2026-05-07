В Севастополе будут слышны взрывы

Жителей Севастополя предупредили о проведении стрельб. В городе будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

По его словам, сегодня, 7 мая, ориентировочно до 22:00, в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.

Алина Зорина