Около 15 рейсов задержано из-за ограничений в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара на прилет и вылет задержано 15 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Фото: Маргарита Синкевич

На вылет задерживаются шесть рейсов. Они должны отправиться в Москву, Ташкент, Анталью, Санкт-Петербург и Казань.

На прилет задерживаются девять рейсов. Они должны прибыть из Ташкента, Екатеринбурга, Антальи, Москвы, Санкт-Петербурга, Тель-Авива и Стамбула.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты. Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По информации Министерства обороны РФ, над территорией Краснодарского края и другими регионами России уничтожили 347 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая.

