В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 7 мая

Днем и вечером 7 мая в акватории Новороссийска состоятся учения со стрельбами, сообщили в пресс-службе администрации города.

Новороссийская военно-морская база проведет тренировочные мероприятия с применением стрельб в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска напомнили, что на период проведения учебных стрельб в акватории морского порта запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Ограничения распространяются на подводные работы, водолазные спуски и использование плавсредств для занятий спортом.

