Подросток на скутере врезался в автобус в Неклиновском районе

В Неклиновском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист. Авария произошла днем 6 мая в селе Новобессергеневка, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 15-летний водитель скутера марки слишком приблизился к проезжавшему автобусу «ПАЗ». Транспортные средства столкнулись.

Подросток, управлявший скутером, пострадал. После происшествия его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Мария Хоперская