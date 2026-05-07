В ХМАО возбудили дело в отношении сотрудника МФЦ за взлом аккаунта на госуслугах

Следователь следственного управления УМВД России по Сургуту возбудил уголовное дело в отношении екатеринбуржца и работника МФЦ в Кабардино-Балкарии. Последний подозревается во взломе аккаунтов на госуслугах для хищения денег, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Оперативники выяснили, что 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии, работавший в многофункциональном центре родного региона, размещал объявления о платном восстановлении доступа к личным кабинетам на госуслугах. Получая от анонимных клиентов паспортные данные, СНИЛС и номера телефонов третьих лиц, за вознаграждение в размере 300 руб. он по факту предоставлял заказчикам доступ в чужие аккаунты.

Один из заказчиков, 36-летний житель Екатеринбурга, получил контроль над учетной записью 54-летнего сургутянина. Он оформил на имя потерпевшего цифровую банковскую карту и продал ее за 10 тыс. руб. Покупатели пытались взять онлайн-заем на 70 тыс. руб., но банк заблокировал операцию из-за самозапрета на кредиты, установленного настоящим владельцем аккаунта.

В ходе обысков у подозреваемых по местам проживания полицейские изъяли около 20 мобильных телефонов и банковские карты. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 272 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 за неправомерный доступ к компьютерной информации и покушение на хищение средств с банковского счета. Жителю Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а бывший сотрудник МФЦ отпущен под подписку о невыезде.

Ирина Пичурина