Для репетиции парада в центре Новороссийска перекроют дороги

Вечером 7 мая в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта по улице Советов для проведения репетиции парада Победы, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Дорогу перекроют на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы по четной и нечетной сторонам с 20:00 до 24:00 7 мая. Репетиция проводится в рамках предварительной подготовки к возможному проведению парада. Жителей Новороссийска призывают не оставлять автомобили в зоне проведения репетиции:

ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца

ул. Кутузовская на участке от Кутузовского кольца до ул. Видова

Анапское шоссе на участке от ул. Московская до Кутузовского кольца

ул. Советов, четная и нечетная стороны

ул. Леднева на участке от ул. Мира до ул. Советов

ул. Новороссийской Республики на участке от ул. Мира до ул. Энгельса

ул. Верейского на участке от ул. Советов до ул. Видова

ул. Рубина на участке от ул. Советов до ул. Энгельса

ул. Революции 1905 года на участке от ул. Мира до ул. Энгельса

вокруг здания по ул. Советов, 18

София Моисеенко