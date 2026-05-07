Для репетиции парада в центре Новороссийска перекроют дороги
Вечером 7 мая в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта по улице Советов для проведения репетиции парада Победы, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Дорогу перекроют на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы по четной и нечетной сторонам с 20:00 до 24:00 7 мая. Репетиция проводится в рамках предварительной подготовки к возможному проведению парада. Жителей Новороссийска призывают не оставлять автомобили в зоне проведения репетиции:
- ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца
- ул. Кутузовская на участке от Кутузовского кольца до ул. Видова
- Анапское шоссе на участке от ул. Московская до Кутузовского кольца
- ул. Советов, четная и нечетная стороны
- ул. Леднева на участке от ул. Мира до ул. Советов
- ул. Новороссийской Республики на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
- ул. Верейского на участке от ул. Советов до ул. Видова
- ул. Рубина на участке от ул. Советов до ул. Энгельса
- ул. Революции 1905 года на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
- вокруг здания по ул. Советов, 18