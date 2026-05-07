Для репетиции парада в центре Новороссийска перекроют дороги

Вечером 7 мая в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта по улице Советов для проведения репетиции парада Победы, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Дорогу перекроют на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы по четной и нечетной сторонам с 20:00 до 24:00 7 мая. Репетиция проводится в рамках предварительной подготовки к возможному проведению парада. Жителей Новороссийска призывают не оставлять автомобили в зоне проведения репетиции:

  • ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца
  • ул. Кутузовская на участке от Кутузовского кольца до ул. Видова
  • Анапское шоссе на участке от ул. Московская до Кутузовского кольца
  • ул. Советов, четная и нечетная стороны
  • ул. Леднева на участке от ул. Мира до ул. Советов
  • ул. Новороссийской Республики на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
  • ул. Верейского на участке от ул. Советов до ул. Видова
  • ул. Рубина на участке от ул. Советов до ул. Энгельса
  • ул. Революции 1905 года на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
  • вокруг здания по ул. Советов, 18

София Моисеенко

