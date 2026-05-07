В Верхнедонском районе в ДТП погиб 18-летний мотоциклист
В аварии в Верхнедонском районе погиб 18-летний мотоциклист. ДТП произошло вечером 6 мая в станице Казанской, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, 24-летний водитель Skoda, поворачивая на парковку, не заменил проезжавший мотоцикл. Транспортные средства столкнулись.
В результате случившегося мотоциклиста и его пассажира госпитализировали. Позднее водитель мотоцикла скончался.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.