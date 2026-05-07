В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность в Ставропольском крае отменена. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», режим беспилотной опасности в регионе ввели в 00:30 7 мая 2026 года. Режим действовал семь часов, жители получали push-уведомления с призывом следить за официальными источниками. Владимир Владимиров предупредил о риске атаки беспилотников и указал звонить в экстренные службы по номеру 112 при угрозах.

В тот же день в 02:07 власти Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии объявили аналогичный режим, что усилило напряжение в Северо-Кавказском федеральном округе. Глава КБР Казбек Коков детально разъяснил правила поведения: не подходить к обнаруженным БПЛА, не трогать их руками, не пытаться повредить или сдвинуть обломки. Он запретил использовать мобильные телефоны поблизости от дронов и снимать их на видео, чтобы не мешать силам ПВО. Также он анонсировал блокировки интернета.

Мария Хоперская