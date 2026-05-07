В Ростове открыли памятник участникам СВО
В парке в честь 70-летия Победы в Ростове-на-Дону открыли памятник «Во имя жизни». Церемония открытия прошла 6 мая, сообщили в правительстве Ростовской области.
Идея создания монумента появилась в 2023 году, после письма матери одного из погибших бойцов. Женщина прислала стихи, которые, по ее словам, во сне прочитал ей сын. В произведении боец успокаивает мать.
К подножию монумента цветы возложили губернатор, представители командования Южного военного округа и руководство фонда «Своих не бросаем». Возле мемориала торжественным маршем прошла рота почетного караула.
Этот монумент стал третьим после Ярославля и Луганска.