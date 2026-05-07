В Ростове открыли памятник участникам СВО

В парке в честь 70-летия Победы в Ростове-на-Дону открыли памятник «Во имя жизни». Церемония открытия прошла 6 мая, сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Идея создания монумента появилась в 2023 году, после письма матери одного из погибших бойцов. Женщина прислала стихи, которые, по ее словам, во сне прочитал ей сын. В произведении боец успокаивает мать.

К подножию монумента цветы возложили губернатор, представители командования Южного военного округа и руководство фонда «Своих не бросаем». Возле мемориала торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Этот монумент стал третьим после Ярославля и Луганска.

Мария Хоперская