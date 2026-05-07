Пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

Экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы из-за введенных этой ночью ограничений в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После снятия ограничений на прилет и на вылет в аэропорту Сочи воздушные суда вернутся в город, где их обслужат в порядке очередности и отправят в города назначения. Сейчас обстановка в терминале спокойная. Отмечается, что все необходимые меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

Кроме того, пассажирам в аэропорту выдали 100 ковриков и установили 60 скамеек для более комфортного размещения. Также сотрудниками аэропорта установлены три кулера с питьевой водой.

«Обращаем внимание, что актуальную информацию по вылетам авиакомпании первоначально направляют своим пассажирам по контактам, указанным в бронировании»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что на прилет и на вылет в аэропорту Сочи задержано более 60 рейсов. На вылет задерживается около 28 рейсов, на прилет — 34 рейса. Ограничения на прилеты и вылеты в аэропорту Сочи ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов около 03:28 мск.

Алина Зорина