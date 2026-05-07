Сеть Fix Price открыла свой юбилейный восьмитысячный магазин в Ставрополе

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price отметила важный этап в своем развитии — открытие юбилейного 8000-го магазина, который начал работу в Ставрополе, сообщила пресс-служба компании.

Это событие стало частью стратегии компании по расширению своего присутствия в России и за рубежом. С начала 2026 года Fix Price запустила 130 новых торговых точек в России, а также 9 в Казахстане и 13 в Беларуси. В результате, сеть охватывает 1890 населенных пунктов в 81 регионе страны.

Дмитрий Кирсанов, CEO Fix Price Group PLC, подчеркнул значимость открытия новых магазинов для местных сообществ: «Каждый новый магазин создает рабочие места, развивает инфраструктуру и предоставляет новые возможности для людей». Это подтверждается данными о том, что наиболее активная динамика открытий наблюдается в Московской области и Краснодарском крае, где было открыто по 11 магазинов, а также в Ставропольском крае и Республике Башкортостан — по 6.

Ассортимент товаров в новых магазинах формируется с учетом локального спроса, что позволяет сети быстрее адаптироваться к предпочтениям покупателей. В последние годы компания активно увеличивает долю товаров от региональных поставщиков, что не только поддерживает местную экономику, но и делает ассортимент более разнообразным и привлекательным для клиентов.

По итогам 2025 года онлайн-продажи увеличились на 12% по сравнению с предыдущим годом, а средний чек составил 1188 руб. Общая торговая площадь сети во всех странах превышает 1,7 млн квадратных метров, и в 2026 году компания планирует не только открытие новых магазинов, но и реновацию существующих объектов. Такой подход позволит улучшить качество обслуживания клиентов и повысить конкурентоспособность сети на рынке.

Как ранее писал Ъ, череда кризисов вынудила потребителей пересматривать траты и дала толчок к развитию магазинов—жестких дискаунтеров. Ставшие флагманом формата независимые сети из регионов при этом сворачивают бизнес. С рынка их постепенно вытесняют федеральные игроки с большими закупочными мощностями и финансовыми ресурсами.

