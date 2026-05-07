«Крайстрой» отремонтирует 10 домов на Ставрополье за 48,7 млн рублей

В Ставропольском крае заключен контракт с компанией «Крайстрой» на капитальный ремонт десяти многоквартирных домов, построенных в 1970-х годах. Общая стоимость работ составляет 48,7 млн руб, сообщили в региональном фонде капремонта.

В рамках контракта планируется обновление трех фасадов, двух крыш и пяти внутридомовых инженерных систем, включая электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Работы будут выполнены в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, которая направлена на модернизацию жилого фонда. Генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко отметил, что программа включает в себя как технические, так и организационные аспекты.

«Дома 1970-х – это компромисс эпохи: быстрые темпы строительства, стандартизированные решения и расчет на куда более скромные нагрузки. Инженерные сети проектировались под иной уровень потребления, а фасады и крыши – под иной климатический и эксплуатационный сценарий. Спустя полвека эти здания работают на пределе. Капитальный ремонт здесь – не улучшение, а возвращение базовой функциональности», — отметили в фонде.

Подрядчик обязан предоставить пятилетнюю гарантию на все виды работ и устранить выявленные дефекты, связанные с качеством выполнения. В случае нарушений эксплуатации ответственность ложится на управляющие компании.

Программа капитального ремонта в Ставропольском крае направлена на улучшение жилищных условий и восстановление жилого фонда, который нуждается в обновлении после длительного использования.

Станислав Маслаков