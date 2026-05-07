В Ленобласти откроют первый в России подземный гео-театр

В Ленинградской области создают первый в России подземный гео-театр. Новый проект разместят на территории памятника природы «Саблинский», сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый в России подземный гео-театр запустят в Ленобласти

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Первый в России подземный гео-театр запустят в Ленобласти

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, за последние годы общественная организация «Сохранение природы и культурного наследия» занимается восстановлением геологических обнажений, укреплением пород и развитием безопасной инфраструктуры в Саблинских пещерах. Теперь здесь появится театрализованное пространство для посетителей.

«Памятнику природы "Саблинский" — 50 лет. Пять километров пещер, каньоны, водопады. Когда-то опасная зона — сегодня кладовая знаний»,— отметил господин Дрозденко в Telegram-канале.

Для проекта подготовили 10 моделей древних существ, среди которых чарнии, кронодонты и криноидеи. Их разместили в пещерах в местах предполагаемого обитания. Посетителям предложат не обычную экскурсию, а театрализованную экспедицию со сценарием и костюмами.

Предполагается, что школьники смогут спускаться в Левобережную пещеру и знакомиться с геологией Ленинградской области в интерактивном формате.

Матвей Николаев