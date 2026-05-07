Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 347 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России уничтожили 347 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

«Ъ-Кубань» писал, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, этой ночью в Сочи и Геленджике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также сирену включали в Новороссийске.

Алина Зорина