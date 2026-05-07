В Дагестане анонсировали блокировки интернета на 9 мая

Министерство цифрового развития Дагестана предупредило жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета 7 и 9 мая. Власти объясняют эти ограничения вопросами безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом заявили в ведомстве, призвав граждан отнестись к неудобствам с пониманием.

Меры охватят весь регион, включая Махачкалу, где операторы уже разослали абонентам SMS о «временных сложностях» в отдельных районах 9 мая. Пользователям рекомендуют переходить на Wi-Fi-сети, голосовая связь и SMS останутся доступны.

Практика блокировок интернета распространилась по стране с мая 2025 года: десятки субъектов, включая Кубань, Ростовскую и Волгоградскую области, уже применяли ее на майские праздники 2025-го. В Дагестане прежний глава республики Сергей Меликов ранее объяснял необходимость мер атаками дронов, которые используют мобильный интернет для навигации и корректировки ударов по критическим объектам. Замминистра цифрового развития Рамазан Абдуллаев отмечал, что регион заимствовал опыт у соседей, где отключения доказали эффективность против БПЛА.

Депутат Госдумы Антон Немкин 8 мая заявил, что ограничения продлятся после 9 мая для превентивной защиты в условиях гибридной войны.

В 2026 году операторы МТС, «Билайн», «МегаФон» и T2 уведомили абонентов Москвы, Петербурга и нескольких десятков регионов об отключениях с 5 по 9 мая, что затронет такси, доставку, банкоматы и геосервисы. Минцифры РФ включило в «белые списки» свыше 200 ресурсов, но даже они замедлятся в пиковые часы. В Дагестане домашний интернет и бесплатные Wi-Fi-точки в парках Махачкалы и Каспийска продолжат работать.

Станислав Маслаков