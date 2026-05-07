Первая тройня 2026 года выписалась из перинатального центра Ставрополя

Ставропольский краевой перинатальный центр №1 выписал домой первую в 2026 году тройню — Амину, Ибрагима и Мухаммада Магомедовых, пишет «Победа 26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Малыши появились на свет 11 марта на 35-й неделе беременности, провели под наблюдением врачей почти три месяца и преодолели все этапы выхаживания недоношенных.

Заместитель главного врача по педиатрической помощи Александр Обедин объяснил, что врачи требовали от детей самостоятельного дыхания, стабильного набора веса и массы свыше 2000 граммов для выписки. Самый маленький брат, Ибрагим, весил при рождении всего 1190 граммов, но теперь все трое окрепли и соответствуют нормам.

Мама Карина Магомедова пережила сложную беременность: на ранних УЗИ врачи увидели двоих детей, третий стал сюрпризом, и ее вели свыше сотни специалистов.

Центр открыл двери в 2016 году и с тех пор выходил 25 троен, включая эту. С начала 2026 года здесь родилось 28 двоен, а первая тройня подтвердила высокий уровень стационара III уровня: от реанимации до отделения патологии новорожденных.

Карина Магомедова отметила моральную поддержку от врачей и медсестер на каждом этапе. Родственники помогут семье с уходом за тройней, а малыши теперь дома продолжают расти.

Ставропольский перинатальный центр стабильно выхаживает маловесных детей. Здесь родили и выходили 25 троен за десять лет. Двойняшки рождаются гораздо чаще: их было 28 за первые месяцы 2026 года.

Станислав Маслаков