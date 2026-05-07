Аэропорт Сочи пятый час работает с ограничениями

В районе 03:30 Росавиация ввела временные ограничения на работу ряда российских аэропортов в ночь на 7 мая. Ограничения затронули 14 воздушных гаваней страны, включая аэропорт Сочи. Как сообщили в федеральном ведомстве, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Согласно опубликованной информации, в аэропортах временно ограничены прием и отправка воздушных судов. Помимо Сочи, ограничения введены в Москве (Внуково), Калуге, Пскове, Ярославле, Саратове, Самаре, Иваново, Тамбове, Пензе и Ульяновске.

В Росавиации уточнили, что в ряде аэропортов действуют дополнительные ограничения, отраженные в специальных уведомлениях для пилотов — NOTAM. Для некоторых воздушных гаваней установлен особый режим работы. Так, аэропорт Геленджика осуществляет прием и отправку рейсов с 08:30 до 20:00 по московскому времени, а аэропорт Краснодара — с 09:00 до 23:00.

Отдельный порядок действует и в аэропорту Нижнего Новгорода. Там выполнение рейсов осуществляется только по согласованию с уполномоченными органами.

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения носят превентивный характер и связаны с необходимостью обеспечения безопасности гражданской авиации. О сроках возврата аэропортов к штатному режиму работы будет сообщено дополнительно.

Это уже не первый случай введения подобных мер за последние дни. Ранее временные ограничения на работу аэропортов вводились в ночь на 5 мая. Тогда ограничения действовали в 15 российских аэропортах.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропортов. Информацию о возможных переносах, задержках или изменениях расписания перевозчики публикуют в оперативном режиме.

В Росавиации отметили, что все решения принимаются с учетом текущей оперативной обстановки и направлены на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Мария Удовик